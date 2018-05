Portal pede informações sobre acusados de matar menina em Mangaratiba

O Portal dos Procurados divulgou hoje (15), no Rio de Janeiro, cartaz para ajudar a 165ª Delegacia Policial de Mangaratiba, no sul do estado, com informações que conduzam à Lucas Honório dos Reis, o LC, de 23 anos, Vitor Aguiar de Araújo, o Pit Bull, de 37 e Ricardo dos Santos, de 25.

Eles são os principais suspeitos de participação na morte da menina Brenda Valentim Alves de Oliveira, de 3 anos, atingida por um tiro na cabeça, no dia 31 de março último, no distrito de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, na Costa Verde. Como estão em local ignorado, são considerados foragidos da Justiça.

Os três são acusados de participação no assassinato de Brenda e estão com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Eliandro Oliveira Vieira, de 27, o Chuck, o quarto envolvido, é ex-cunhado de Maxuel de Oliveira Neves, pai de Brenda, e foi também um dos responsáveis pela morte da criança, de acordo com as investigações.

Ele foi preso em flagrante por outro crime, no dia 5 de maio, por policiais do batalhão da Polícia Militar de Angra dos Reis. Para a polícia, não há dúvida de que os quatro participaram do crime.

No dia da morte da menina, atendendo a uma ordem de Pit Bull, chefe do tráfico de uma localidade do distrito de Conceição de Jacareí, os outros envolvidos dispararam tiros contra o carro dirigido por Maxuel, quando ele saía da garagem.

Tiro na cabeça

Ele acelerou o carro, mas uma das balas perfurou o porta-malas e atingiu a cabeça da criança, que estava ao lado de uma irmã de 3 meses no banco traseiro.

Brenda foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento de Mangaratiba e, em seguida, removida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, no Rio, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo as investigações, Lucas e Ricardo foram apontados como os dois envolvidos diretamente no ataque contra o pai de Brenda. As investigações revelam ainda que LC foi o autor dos disparos que acertaram o carro e atingiram a criança.

Quem tiver qualquer informação a respeito dos acusados, pode usar os seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox) e pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.

Fonte: Agência Brasil