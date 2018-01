Portal dos Procurados oferece R$ 5 mil por informações sobre assassinato de PM

O Portal dos Procurados do Disque Denúncia está divulgando cartaz com o título Quem Matou? para obter informações que levem à identificação dos envolvidos na morte do soldado da Polícia Militar do Rio Tiago Chaves da Silva, de 37 anos, o décimo policial militar assassinado no estado em 2018. O portal oferece recompensa de R$ 5 mil para quem tiver qualquer informação que leve à prisão dos envolvidos no crime.

Lotado no Batalhão de Choque, o militar foi baleado durante operação na Favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio, nesta quinta-feira (25), durante um dia de intenso tiroteio. Atingido na barriga, abaixo do colete, o soldado foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento provocado por um tiro de fuzil, e morreu na madrugada desta sexta-feira (26). O militar deixa mulher e um filho, de 5 anos.

O corpo de Tiago foi enterrado, na tarde de ontem, no Mausoléu do Policial, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio. Dezenas de carros da unidade militar onde o policial servia fizeram o cortejo ao longo da Avenida Brasil para o cemitério.

A pouco menos de uma semana do final do mês de janeiro, o ano de 2018 já registra 39 policiais baleados – sendo que 12 foram mortos. Do total, 37 eram PMs e 2 eram policiais civis.

As informações para o portal dos procurados podem ser enviadas pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; mensagem ao Facebook; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

As informações serão encaminhadas para a Delegacia de Homicídios da Capital.

Fonte: Agência Brasil