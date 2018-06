Porta-voz do Louvre fala sobre pedido de Beyoncé e Jay-Z para gravar no museu

Beyoncé e Jay-Z

Leia maisEsqueleto Skellie vira celebridade do InstagramRapaz passa oito horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Beyoncé e Jay-Z lançaram o clipe de APESH*T, do recém-lançado álbum Everything is Love, que teve como pano de fundo uma locação nada modesta: o museu do Louvre, em Paris, na França.

Segundo um porta-voz do Louvre, o casal pediu permissão para usar o museu faz um mês. “Beyoncé e Jay-Z visitaram o Louvre quatro vezes nos últimos dez anos. Durante a última visita, em maio de 2018, eles explicaram a ideia da gravação”, contou.

“Os prazos estavam muito apertados, mas o Louvre foi rapidamente convencido porque a sinopse da filmagem mostrava uma ligação real com o museu e suas amadas obras de arte”, contou.

E ficou maravilhoso mesmo, né?!

Fonte: Vírgula UOL