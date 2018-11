Por reação alérgica a tinta de cabelo, cabeça de jovem dobra de tamanho

A estudante Estelle, de 19 anos, dividiu nas redes sociais o resultado de uma grave reação alérgica a tinta de cabelo. A francesa é estudante na Inglaterra e, segundo o site Daily Mail, comprou a tintura em uma farmácia local.

Leia maisApós comentário preconceituoso, Fernanda Gentil arrasa na …Avó mostra pela primeira vez rosto de Zoe, filha de Sabrina Sato …Foto de ensaio da atriz Leticia Colin de topless é censurada pelo …

Ainda de acordo com o site, ela disse que meia hora após a aplicação, sentiu seu rosto dobrar de tamanho e teve muitas dificuldades para respirar. Estelle comentou que o couro cabeludo começou a irritar e inchar. No mesmo dia, se medicou com antialérgicos.

No entanto, na manhã seguinte, percebeu que sua cabeça media 63cm e não os usuais 56cm e que o inchaço da língua tornava a respiração ainda mais complicada. Ela foi internada no pronto-socorro e se recupera bem.

“Eu quase morri, por isso quero alertar as pessoas”, contou. Segundo os médicos, a jovem teve uma reação alérgica a um componente químico chamado PPD.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Jovem tem reação alérgica por uso de tinta de cabelo

Francesa foi parar no hospital depois de não conseguir respirar e sua cabeça aumentar de tamanho

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Menino tem 9 dentes retirados do cérebro

TV mostra amamentação no palco

Barriga de trigêmeos impressiona a web

Mais galerias

Menino tem 9 dentes retirados do cérebro

TV mostra amamentação no palco

Barriga de trigêmeos impressiona a web

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1298087’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL