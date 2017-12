Por que todas as princesas da Disney vestem azul?

(Foto: montagem)

Você já reparou que praticamente todas as princesas da Disney vestem a cor azul? Branca de Neve, Cinderela, Alice, A Bela Adormecida, Wendy (de Peter Pan), Jasmine, Elsa e muitas outras sempre estão de vestidos azuis, ou possuem a cor azul em algum detalhe de suas roupas. Por que?

Bem, a resposta é porque o azul é a cor da confiança, da calma e da serenidade. E, como as princesas estão sempre em situações delicadas e perigosas como servas domésticas que são maltratadas pelas tias, comendo maçãs envenenadas, perdidas em um mundo desconhecido ou à espera do príncipe encantado, elas precisam passar essa força e confiança ao telespectador, e principalmente às meninas, já que o azul foi tradicionalmente empurrado aos meninos.

De acordo com Leatrice Eiseman, diretora executiva da Pantone Color Institute, todos nós temos uma preferência natural pelo azul, por causa do céu. “O azul do céu é algo para se admirar. É confiável. Mesmo que esteja nublado, sabemos que ele está lá“, diz ela ao site Allure.

Princesas da Disney em pinturas

1 de 12

Alice

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Esmeralda

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Jasmine

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Bela

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Cinderela

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Elsa

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Aurora

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Úrsula

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Ariel

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Branca de Neve

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Rapunzel

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

Princesas da Disney em pinturas

Créditos: Jirka Väätäinen

