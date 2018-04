Por que tantos vídeos de acidentes de carro vêm da Rússia?

Acidentes de carro na Rússia

Vídeos de acidentes de carro filmados de dentro dos carros são um gênero popular no YouTube e muitos destes vídeos vem da Rússia. Mas isso acontece por quê?

Há várias motivos, incluindo condições ruins da estrada. Os invernos longos e duros que causam sérios danos às estradas e dificultam as condições de direção quando os governos locais não conseguem limpar neve e gelo. Como resultado, os acidentes acontecem com mais frequência.

Não é tudo culpa dos elementos, no entanto. A corrupção é grande. Não é incomum que um motorista seja parado pela notória Patrulha Rodoviária Russa (GAI) e assediado a pagar propina. As câmeras oferecem pelo menos um pouco de proteção contra acusações infundadas.

A aplicação negligente da lei também tornou mais fácil para o crime organizado gerar milhões em fraudes de seguros. Acidentes poderiam ser encenados ou os carros já danificados serem apresentados como evidência de um acidente que nunca ocorreu.

Esses golpes tornaram-se tão comuns que as companhias de seguros de automóveis russas começaram a negar reivindicações. Comprar uma boa apólice que cubra danos ao seu próprio veículo é caro para a maioria dos motoristas. Por isso, muitos também usam câmeras como prova e os acidentes acabam ind0 parar no YouTube.

