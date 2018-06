Por que Meghan Markle usa sapato um número maior? Entenda o truque

Meghan Markle mal entrou para a família real britânica e tudo o que ela veste vira febre. Tanto é que um detalhe saltou aos olhos do público. A duquesa de Sussex usa quase sempre sapatos maiores do que seu pé.

Ao site inglês Mirror, a consultora de estilo Harriet Davey disse que o truque é comum entre celebridades que costumam ficar muito tempo caminhando em cima de saltos altos.

“Nada pior do que sapatos desconfortáveis. E, como os pés tendem a inchar ao longo do dia, um número maior evita bolhas e até joanetes”, explicou.

Fonte: Vírgula UOL