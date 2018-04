Por que Fátima Bernardes e Túlio Gadelha são casal perfeitinho? Astróloga explica

“Eles combinam em tudo”, segundo astróloga

O casal Fátima Bernardes e Túlio Gadelha não é queridinho à toa, mas segundo a astróloga Maju Canzi, os dois pombinhos “combinam em tudo”. “Amizade, parceria e boa comunicação” são os pontos fortes do relacionamento entre a jornalista e o político. A cumplicidade do casal pode ser vista nas fotos compartilhadas nas redes sociais. “Estão sempre de mãos dadas e sorrindo”, disse a astróloga. O fato de Fátima e Túlio posarem olhando para a câmera indica um convite para que fãs compartilhem do amor vivido na relação.

O signo solar de Fátima e Túlio forma um sextil, Leão mais Aquário, e mostra que eles têm valores e atitudes semelhantes. “O desafio é manter a chama da paixão acesa, e cuidar para não cair na rotina de fazer sempre as mesmas coisas”, alertou Maju.

De acordo com a astróloga, Fátima busca um “príncipe encantado”, um homem que seja romântico e cavalheiro. Já Túlio quer uma parceira que seja livre e inteligente, que conhece o mundo e tenha experiências para compartilhar.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

Túlio Gadêlha é um folião e levou a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes, para curtir o Carnaval de Olinda, em Pernambuco. A apresentadora, que está de férias, até se fantasiou para aproveitar a folia nas ruas.

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL