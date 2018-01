Por que falar palavrões pode te fazer uma pessoa melhor?

Palavras sujas aliviam a dor (Pixabay)

Aquela sensação boa após soltar palavrões em um momento de estresse não é à toa. Xingar e usar palavras tabus, taxadas como “falta de educação”, na verdade, fazem bem. Seja ou não uma desculpa para deixar de policiar tanto o que se fala, o fato foi comprovado em estudos científicos. A escritora inglesa Emma Byrne reuniu “dados pró palavrão” no livro “Swearing Is Good For You: The Amazing Science of Bad Language”.

Entre as pesquisas feitas sobre o assunto, o psicólogo Richard Stephens descobriu que palavrões diminuem a dor. Stephens pediu a voluntários para colocar as mãos em uma bacia de gelo e deixá-las submersas. Os participantes autorizados a xingarem durante o processo, conseguiram suportar mais tempo e apresentaram menor sensibilidade.

Segundo o psicólogo, xingamentos e palavrões surgem de uma parte diferente do cérebro que a linguagem planejada. Palavrões são diretamente conectados a emoções e, por isso, bloqueiam ou competem com outros sentimentos e sensações ligadas ao emocional.

E os benefícios citados no livro de Emma continuam: pessoas que usam palavras sujas são vistas como mais honestas e persuasivas, palavrões melhoram o desempenho profissional e aproximam colegas de trabalho. As informações são do News Australia.

Fonte: Vírgula UOL