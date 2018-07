Por que dia ‘mundial’ do rock só é comemorado no Brasil?

Queen no Live Aid

Você tem certeza que hoje é dia de rock, bebê? Chamado de “Dia Mundial do Rock”, esta data é comemorada apenas no Brasil. O motivo é o fato de ter sido adotada, na década de 90, pelas rádios paulistanas 89 FM e 97 FM.

A data de 13 de julho foi escolhida em homenagem ao Live Aid. Este fato contribuiu para que a lenda de que se tratava de uma data celebrada internacionalmente fosse difundida. O evento beneficente reuniu nomes como David Bowie, U2, Paul McCartney, Queen, Mick Jagger, Keith Richards e Elton John.

O Live Aid ocorreu em 13 de julho de 1985 e foi organizado por Bob Geldof e Midge Ure com o objetivo de arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia. Os shows foram realizados no estádio de Wembley, em Londres.

Fonte: Vírgula UOL