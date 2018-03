Por que algumas pessoas nascem com buraquinhos em cima da orelha?

Já reparou que algumas pessoas tem um furinho bem pequenino em cima da orelha?

Não, não é vestígio de um piercing, como os buraquinhos que assombram tantos umbigos por aí. Esse furinho é um defeito genético.

Chamado de seio pré-auricular, ele se localiza bem na junção entre a cartilagem da orelha e os ossos da face. Essa é uma estrutura encontrada em todos os seres vertebrados durante o desenvolvimento embrionário, o que faz com que alguns cientistas acreditem que é um resíduo evolutivo. Em entrevista para o Business Insider, o biólogo Neil Shubin disse suspeitar que os furinhos possam ser “sobras remanescdentes das brânquias dos peixes”. Bem A Forma da Água, né?

Famosas que aceitaram seus corpos e são empoderadoras

1 de 50

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Ashley Graham

Ashley Graham é modelo plus size e já sofreu com o body shame. Recentemente, ela foi criticada por estar parecendo mais magra. “Body shaming não é só dizer que a menina gorda tem que se cobrir. É fazer eu sentir vergonha de fazer exercícios. É dar uma conotação negativa ao ‘magra’. É querer que eu seja plus size ou achar que estou grávida por causa da minha barriga. Que exemplo estamos passando às mais jovens e a sua autoestima se os adultos estão no Instagram chamando as mulheres de ‘covardes’ por terem emagrecido ou ‘feias’ se estão acima do peso?”, escreveu

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

Ashley Graham é modelo plus size e já sofreu com o body shame. Recentemente, ela foi criticada por estar parecendo mais magra. “Body shaming não é só dizer que a menina gorda tem que se cobrir. É fazer eu sentir vergonha de fazer exercícios. É dar uma conotação negativa ao ‘magra’. É querer que eu seja plus size ou achar que estou grávida por causa da minha barriga. Que exemplo estamos passando às mais jovens e a sua autoestima se os adultos estão no Instagram chamando as mulheres de ‘covardes’ por terem emagrecido ou ‘feias’ se estão acima do peso?”, escreveu

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

Ashley Graham é modelo plus size e já sofreu com o body shame. Recentemente, ela foi criticada por estar parecendo mais magra. “Body shaming não é só dizer que a menina gorda tem que se cobrir. É fazer eu sentir vergonha de fazer exercícios. É dar uma conotação negativa ao ‘magra’. É querer que eu seja plus size ou achar que estou grávida por causa da minha barriga. Que exemplo estamos passando às mais jovens e a sua autoestima se os adultos estão no Instagram chamando as mulheres de ‘covardes’ por terem emagrecido ou ‘feias’ se estão acima do peso?”, escreveu

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

Ashley Graham é modelo plus size e já sofreu com o body shame. Recentemente, ela foi criticada por estar parecendo mais magra. “Body shaming não é só dizer que a menina gorda tem que se cobrir. É fazer eu sentir vergonha de fazer exercícios. É dar uma conotação negativa ao ‘magra’. É querer que eu seja plus size ou achar que estou grávida por causa da minha barriga. Que exemplo estamos passando às mais jovens e a sua autoestima se os adultos estão no Instagram chamando as mulheres de ‘covardes’ por terem emagrecido ou ‘feias’ se estão acima do peso?”, escreveu

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

Ashley Graham é modelo plus size e já sofreu com o body shame. Recentemente, ela foi criticada por estar parecendo mais magra. “Body shaming não é só dizer que a menina gorda tem que se cobrir. É fazer eu sentir vergonha de fazer exercícios. É dar uma conotação negativa ao ‘magra’. É querer que eu seja plus size ou achar que estou grávida por causa da minha barriga. Que exemplo estamos passando às mais jovens e a sua autoestima se os adultos estão no Instagram chamando as mulheres de ‘covardes’ por terem emagrecido ou ‘feias’ se estão acima do peso?”, escreveu

Créditos: Reprodução

Ariana Grande, 1,55 m

Ariana Grande, 1,55 m

Créditos: Reprodução

Ariana Grande, US$ 35 milhões

Ariana Grande, US$ 35 milhões

Créditos: Reprodução

Ariana Grande, 1,55 m

Ariana Grande, 1,55 m

Créditos: Reprodução

Ariana Grande

Ariana Grande tem uma música com Nicki Minaj e, certa vez, se apresentou ao lado dela no intervalo do NBA All-Star Game. A cantora recebeu críticas por não ter “carne”. “Parem de tentar fazer os outros se sentirem mal com seus próprios corpos. É ok ser diferente! Seja com curvas ou sem. Eu estou mexendo a minha linda, fofa e pequena bundinha ao lado da linda bundona da Nicki. E as duas são lindas!”, afirmou

Créditos: Reprodução

Ariana Grande

Ariana Grande tem uma música com Nicki Minaj e, certa vez, se apresentou ao lado dela no intervalo do NBA All-Star Game. A cantora recebeu críticas por não ter “carne”. “Parem de tentar fazer os outros se sentirem mal com seus próprios corpos. É ok ser diferente! Seja com curvas ou sem. Eu estou mexendo a minha linda, fofa e pequena bundinha ao lado da linda bundona da Nicki. E as duas são lindas!”, afirmou

Créditos: Reprodução

Demi Lovato, US$ 33 milhões

Demi Lovato, US$ 33 milhões

Créditos: Reprodução

Demi Lovato

Demi Lovato já declarou que teve anorexia e bulimia. Nunca aceitou bem seu corpo e recebeu muitas críticas de haters por isso. Atualmente, a cantora tenta passar uma mensagem positiva aos seus fãs para que respeitem seus corpos e aceitem suas curvas

Créditos: Reprodução

Demi Lovato

Demi Lovato já declarou que teve anorexia e bulimia. Nunca aceitou bem seu corpo e recebeu muitas críticas de haters por isso. Atualmente, a cantora tenta passar uma mensagem positiva aos seus fãs para que respeitem seus corpos e aceitem suas curvas

Créditos: Reprodução

Demi Lovato

Demi Lovato já declarou que teve anorexia e bulimia. Nunca aceitou bem seu corpo e recebeu muitas críticas de haters por isso. Atualmente, a cantora tenta passar uma mensagem positiva aos seus fãs para que respeitem seus corpos e aceitem suas curvas

Créditos: Reprodução

Demi Lovato

Demi Lovato já declarou que teve anorexia e bulimia. Nunca aceitou bem seu corpo e recebeu muitas críticas de haters por isso. Atualmente, a cantora tenta passar uma mensagem positiva aos seus fãs para que respeitem seus corpos e aceitem suas curvas

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

Fluvia é modelo plus-size e foi a primeira desse segmento a estampar a capa da Playboy no Brasil. Além de se aceitar, ela incentiva todo mundo a amar seu corpo. “Se alguém mostrar que está incomodado com a sua aparência, o problema não está em você. Mas, sim, em quem te julga por isso”, declarou

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

Fluvia é modelo plus-size e foi a primeira desse segmento a estampar a capa da Playboy no Brasil. Além de se aceitar, ela incentiva todo mundo a amar seu corpo. “Se alguém mostrar que está incomodado com a sua aparência, o problema não está em você. Mas, sim, em quem te julga por isso”, declarou

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

Fluvia é modelo plus-size e foi a primeira desse segmento a estampar a capa da Playboy no Brasil. Além de se aceitar, ela incentiva todo mundo a amar seu corpo. “Se alguém mostrar que está incomodado com a sua aparência, o problema não está em você. Mas, sim, em quem te julga por isso”, declarou

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

Fluvia é modelo plus-size e foi a primeira desse segmento a estampar a capa da Playboy no Brasil. Além de se aceitar, ela incentiva todo mundo a amar seu corpo. “Se alguém mostrar que está incomodado com a sua aparência, o problema não está em você. Mas, sim, em quem te julga por isso”, declarou

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

Fluvia é modelo plus-size e foi a primeira desse segmento a estampar a capa da Playboy no Brasil. Além de se aceitar, ela incentiva todo mundo a amar seu corpo. “Se alguém mostrar que está incomodado com a sua aparência, o problema não está em você. Mas, sim, em quem te julga por isso”, declarou

Créditos: Reprodução

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos sempre lutou contra o padrõa de beleza estabelecido. “Vi que perdi muito tempo da minha vida sendo infeliz e me aceitei completamente. Uso a roupa que quero, mesmo que tenha que mandar fazer. Rebolo no palco, me sinto sensual. As pessoas acham que se você não é magra você tem que ser infeliz. Eu não sou infeliz”, disse

Créditos: Reprodução

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos sempre lutou contra o padrõa de beleza estabelecido. “Vi que perdi muito tempo da minha vida sendo infeliz e me aceitei completamente. Uso a roupa que quero, mesmo que tenha que mandar fazer. Rebolo no palco, me sinto sensual. As pessoas acham que se você não é magra você tem que ser infeliz. Eu não sou infeliz”, disse

Créditos: Reprodução

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos sempre lutou contra o padrõa de beleza estabelecido. “Vi que perdi muito tempo da minha vida sendo infeliz e me aceitei completamente. Uso a roupa que quero, mesmo que tenha que mandar fazer. Rebolo no palco, me sinto sensual. As pessoas acham que se você não é magra você tem que ser infeliz. Eu não sou infeliz”, disse

Créditos: Reprodução

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos sempre lutou contra o padrõa de beleza estabelecido. “Vi que perdi muito tempo da minha vida sendo infeliz e me aceitei completamente. Uso a roupa que quero, mesmo que tenha que mandar fazer. Rebolo no palco, me sinto sensual. As pessoas acham que se você não é magra você tem que ser infeliz. Eu não sou infeliz”, disse

Créditos: Reprodução

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos sempre lutou contra o padrõa de beleza estabelecido. “Vi que perdi muito tempo da minha vida sendo infeliz e me aceitei completamente. Uso a roupa que quero, mesmo que tenha que mandar fazer. Rebolo no palco, me sinto sensual. As pessoas acham que se você não é magra você tem que ser infeliz. Eu não sou infeliz”, disse

Créditos: Reprodução

Khloé Kardashian

Khloe Kardashian tem falado muito sobre corpo ultimamente por causa de seu mais novo programa na TV, o Revange Body. Mas a Kardashian lutou contra seu corpo durante muito tempo nas frentes das câmeras por causa do reality show de sua família. Após um processo de divórcio, se jogou na academia e ficou mais feliz consigo mesma. Além disso, aceitou suas curvas, que jamais seriam as mesmas de uma modelo. Inclusive, ela lançou uma marca de calças jeans para mulheres com uma gama enorme de tamanhos. “Amo mulheres de todas as formas e tamanhos. Adoro empoderar mulheres e sou obsessiva por mulheres confiantes. Usei mulheres reais na nossas campanhas. Elas precisavam de uma linha real. Odeio usar a palavra plus-size”, disse

Créditos: Reprodução

Khloé Kardashian

Khloe Kardashian tem falado muito sobre corpo ultimamente por causa de seu mais novo programa na TV, o Revange Body. Mas a Kardashian lutou contra seu corpo durante muito tempo nas frentes das câmeras por causa do reality show de sua família. Após um processo de divórcio, se jogou na academia e ficou mais feliz consigo mesma. Além disso, aceitou suas curvas, que jamais seriam as mesmas de uma modelo. Inclusive, ela lançou uma marca de calças jeans para mulheres com uma gama enorme de tamanhos. “Amo mulheres de todas as formas e tamanhos. Adoro empoderar mulheres e sou obsessiva por mulheres confiantes. Usei mulheres reais na nossas campanhas. Elas precisavam de uma linha real. Odeio usar a palavra plus-size”, disse

Créditos: Reprodução

Khloé Kardashian

Khloe Kardashian tem falado muito sobre corpo ultimamente por causa de seu mais novo programa na TV, o Revange Body. Mas a Kardashian lutou contra seu corpo durante muito tempo nas frentes das câmeras por causa do reality show de sua família. Após um processo de divórcio, se jogou na academia e ficou mais feliz consigo mesma. Além disso, aceitou suas curvas, que jamais seriam as mesmas de uma modelo. Inclusive, ela lançou uma marca de calças jeans para mulheres com uma gama enorme de tamanhos. “Amo mulheres de todas as formas e tamanhos. Adoro empoderar mulheres e sou obsessiva por mulheres confiantes. Usei mulheres reais na nossas campanhas. Elas precisavam de uma linha real. Odeio usar a palavra plus-size”, disse

Créditos: Reprodução

Khloé Kardashian

Khloe Kardashian tem falado muito sobre corpo ultimamente por causa de seu mais novo programa na TV, o Revange Body. Mas a Kardashian lutou contra seu corpo durante muito tempo nas frentes das câmeras por causa do reality show de sua família. Após um processo de divórcio, se jogou na academia e ficou mais feliz consigo mesma. Além disso, aceitou suas curvas, que jamais seriam as mesmas de uma modelo. Inclusive, ela lançou uma marca de calças jeans para mulheres com uma gama enorme de tamanhos. “Amo mulheres de todas as formas e tamanhos. Adoro empoderar mulheres e sou obsessiva por mulheres confiantes. Usei mulheres reais na nossas campanhas. Elas precisavam de uma linha real. Odeio usar a palavra plus-size”, disse

Créditos: Reprodução

Khloé Kardashian

Khloe Kardashian tem falado muito sobre corpo ultimamente por causa de seu mais novo programa na TV, o Revange Body. Mas a Kardashian lutou contra seu corpo durante muito tempo nas frentes das câmeras por causa do reality show de sua família. Após um processo de divórcio, se jogou na academia e ficou mais feliz consigo mesma. Além disso, aceitou suas curvas, que jamais seriam as mesmas de uma modelo. Inclusive, ela lançou uma marca de calças jeans para mulheres com uma gama enorme de tamanhos. “Amo mulheres de todas as formas e tamanhos. Adoro empoderar mulheres e sou obsessiva por mulheres confiantes. Usei mulheres reais na nossas campanhas. Elas precisavam de uma linha real. Odeio usar a palavra plus-size”, disse

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Já faz um tempo que Lady Gaga tenta provar que body shame não está com nada. No último Super Bowl, ela recebeu críticas por que estaria acima do peso, por não estar dentro do padrão de beleza mundial. “Eu ouvi que meu corpo é um tópico de conversa, então eu queria dizer: estou orgulhosa do meu corpo e você deveria estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar-lhe um milhão de razões pelas quais você não precisa atender a ninguém ou qualquer coisa para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigado a todos por me apoiarem”, disse. Beijos de luz!

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Já faz um tempo que Lady Gaga tenta provar que body shame não está com nada. No último Super Bowl, ela recebeu críticas por que estaria acima do peso, por não estar dentro do padrão de beleza mundial. “Eu ouvi que meu corpo é um tópico de conversa, então eu queria dizer: estou orgulhosa do meu corpo e você deveria estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar-lhe um milhão de razões pelas quais você não precisa atender a ninguém ou qualquer coisa para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigado a todos por me apoiarem”, disse. Beijos de luz!

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Já faz um tempo que Lady Gaga tenta provar que body shame não está com nada. No último Super Bowl, ela recebeu críticas por que estaria acima do peso, por não estar dentro do padrão de beleza mundial. “Eu ouvi que meu corpo é um tópico de conversa, então eu queria dizer: estou orgulhosa do meu corpo e você deveria estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar-lhe um milhão de razões pelas quais você não precisa atender a ninguém ou qualquer coisa para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigado a todos por me apoiarem”, disse. Beijos de luz!

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Já faz um tempo que Lady Gaga tenta provar que body shame não está com nada. No último Super Bowl, ela recebeu críticas por que estaria acima do peso, por não estar dentro do padrão de beleza mundial. “Eu ouvi que meu corpo é um tópico de conversa, então eu queria dizer: estou orgulhosa do meu corpo e você deveria estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar-lhe um milhão de razões pelas quais você não precisa atender a ninguém ou qualquer coisa para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigado a todos por me apoiarem”, disse. Beijos de luz!

Créditos: Reprodução

Lady Gaga

Já faz um tempo que Lady Gaga tenta provar que body shame não está com nada. No último Super Bowl, ela recebeu críticas por que estaria acima do peso, por não estar dentro do padrão de beleza mundial. “Eu ouvi que meu corpo é um tópico de conversa, então eu queria dizer: estou orgulhosa do meu corpo e você deveria estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar-lhe um milhão de razões pelas quais você não precisa atender a ninguém ou qualquer coisa para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigado a todos por me apoiarem”, disse. Beijos de luz!

Créditos: Reprodução

Manu Gavassi

Manu Gavassi já foi criticada por estar “muito magra” e também quis se colocar contra os padrões de beleza irreais que temos atualmente. Ao lançar sua revista VIP, ela afirmou que não conseguia se reconhecer com tanto Photoshop e lançou até uma campanha para que as pessoas enviassem fotos para mostrarem que são lindas como são. “Desde criança nós meninas somos submetidas a uma chuva de padrões de beleza, eu mesma não me aceitei por muito tempo. Por isso, penso que como modelo para o público jovem e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, se eu não puder falar abertamente que esse tipo de padrão é uma mentira, é irritante e fora de moda, então não sei pra que eu tenho voz, nem seguidores”, escreveu na ocasião

Créditos: Reprodução

Manu Gavassi

Manu Gavassi já foi criticada por estar “muito magra” e também quis se colocar contra os padrões de beleza irreais que temos atualmente. Ao lançar sua revista VIP, ela afirmou que não conseguia se reconhecer com tanto Photoshop e lançou até uma campanha para que as pessoas enviassem fotos para mostrarem que são lindas como são. “Desde criança nós meninas somos submetidas a uma chuva de padrões de beleza, eu mesma não me aceitei por muito tempo. Por isso, penso que como modelo para o público jovem e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, se eu não puder falar abertamente que esse tipo de padrão é uma mentira, é irritante e fora de moda, então não sei pra que eu tenho voz, nem seguidores”, escreveu na ocasião

Créditos: Reprodução

Manu Gavassi

Manu Gavassi já foi criticada por estar “muito magra” e também quis se colocar contra os padrões de beleza irreais que temos atualmente. Ao lançar sua revista VIP, ela afirmou que não conseguia se reconhecer com tanto Photoshop e lançou até uma campanha para que as pessoas enviassem fotos para mostrarem que são lindas como são. “Desde criança nós meninas somos submetidas a uma chuva de padrões de beleza, eu mesma não me aceitei por muito tempo. Por isso, penso que como modelo para o público jovem e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, se eu não puder falar abertamente que esse tipo de padrão é uma mentira, é irritante e fora de moda, então não sei pra que eu tenho voz, nem seguidores”, escreveu na ocasião

Créditos: Reprodução

Manu Gavassi

Manu Gavassi já foi criticada por estar “muito magra” e também quis se colocar contra os padrões de beleza irreais que temos atualmente. Ao lançar sua revista VIP, ela afirmou que não conseguia se reconhecer com tanto Photoshop e lançou até uma campanha para que as pessoas enviassem fotos para mostrarem que são lindas como são. “Desde criança nós meninas somos submetidas a uma chuva de padrões de beleza, eu mesma não me aceitei por muito tempo. Por isso, penso que como modelo para o público jovem e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, se eu não puder falar abertamente que esse tipo de padrão é uma mentira, é irritante e fora de moda, então não sei pra que eu tenho voz, nem seguidores”, escreveu na ocasião

Créditos: Reprodução

Manu Gavassi

Manu Gavassi já foi criticada por estar “muito magra” e também quis se colocar contra os padrões de beleza irreais que temos atualmente. Ao lançar sua revista VIP, ela afirmou que não conseguia se reconhecer com tanto Photoshop e lançou até uma campanha para que as pessoas enviassem fotos para mostrarem que são lindas como são. “Desde criança nós meninas somos submetidas a uma chuva de padrões de beleza, eu mesma não me aceitei por muito tempo. Por isso, penso que como modelo para o público jovem e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, se eu não puder falar abertamente que esse tipo de padrão é uma mentira, é irritante e fora de moda, então não sei pra que eu tenho voz, nem seguidores”, escreveu na ocasião

Créditos: Reprodução

Preta Gil

Preta Gil é um dos nomes mais conhecido no Brasil quando o assunto é amar o próprio corpo e ser feliz. “Existem muitas mulheres que levam em consideração o que vocês (fãs) falam e acabam pagando um preço alto para se encaixar no padrão imposto pela sociedade e mídia”, disse certa vez, ao ser criticada por seu corpo

Créditos: Reprodução

Preta Gil

Preta Gil é um dos nomes mais conhecido no Brasil quando o assunto é amar o próprio corpo e ser feliz. “Existem muitas mulheres que levam em consideração o que vocês (fãs) falam e acabam pagando um preço alto para se encaixar no padrão imposto pela sociedade e mídia”, disse certa vez, ao ser criticada por seu corpo

Créditos: Reprodução

Preta Gil

Preta Gil é um dos nomes mais conhecido no Brasil quando o assunto é amar o próprio corpo e ser feliz. “Existem muitas mulheres que levam em consideração o que vocês (fãs) falam e acabam pagando um preço alto para se encaixar no padrão imposto pela sociedade e mídia”, disse certa vez, ao ser criticada por seu corpo

Créditos: Reprodução

Preta Gil

Preta Gil é um dos nomes mais conhecido no Brasil quando o assunto é amar o próprio corpo e ser feliz. “Existem muitas mulheres que levam em consideração o que vocês (fãs) falam e acabam pagando um preço alto para se encaixar no padrão imposto pela sociedade e mídia”, disse certa vez, ao ser criticada por seu corpo

Créditos: Reprodução

Preta Gil

Preta Gil é um dos nomes mais conhecido no Brasil quando o assunto é amar o próprio corpo e ser feliz. “Existem muitas mulheres que levam em consideração o que vocês (fãs) falam e acabam pagando um preço alto para se encaixar no padrão imposto pela sociedade e mídia”, disse certa vez, ao ser criticada por seu corpo

Créditos: Reprodução

Selena Gomez

Selena Gomez é figura frequente na hora de defender que as pessoas precisam se amar mais, esquecer padrões e aceitar seus próprios corpos. A cantora já sentiu na pele ser criticada pelo próprio corpo e hoje tenta empoderar meninas e mulheres pelo mundo a fora

Créditos: Reprodução

Selena Gomez

Selena Gomez é figura frequente na hora de defender que as pessoas precisam se amar mais, esquecer padrões e aceitar seus próprios corpos. A cantora já sentiu na pele ser criticada pelo próprio corpo e hoje tenta empoderar meninas e mulheres pelo mundo a fora

Créditos: Reprodução

Selena Gomez

Selena Gomez é figura frequente na hora de defender que as pessoas precisam se amar mais, esquecer padrões e aceitar seus próprios corpos. A cantora já sentiu na pele ser criticada pelo próprio corpo e hoje tenta empoderar meninas e mulheres pelo mundo a fora

Créditos: Reprodução

Selena Gomez

Selena Gomez é figura frequente na hora de defender que as pessoas precisam se amar mais, esquecer padrões e aceitar seus próprios corpos. A cantora já sentiu na pele ser criticada pelo próprio corpo e hoje tenta empoderar meninas e mulheres pelo mundo a fora

Créditos: Reprodução

Selena Gomez

Selena Gomez é figura frequente na hora de defender que as pessoas precisam se amar mais, esquecer padrões e aceitar seus próprios corpos. A cantora já sentiu na pele ser criticada pelo próprio corpo e hoje tenta empoderar meninas e mulheres pelo mundo a fora

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Moda e Beleza

Antes e depois da tatuagem estética

Moda e Beleza

Thylane Blondeau

Arte e fotografia

Princesas da Disney gordinhas

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL