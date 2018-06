Por castigo, mãe obriga filha a usar mesmas roupas por uma semana

Uma mãe inaugurou na sua casa, no Canadá, o “Centro de Detenção Juvenil da Mamãe” e a internet a julgou horrores por isso. Segundo o site Metro inglês, a mãe decidiu tirar tudo do quarto da filha de nove anos e a obrigou a usar a mesma roupa por uma semana. O motivo, de acordo com ela, é que a menina estava fazendo bullying com os amigos e faltando aulas escondido.

A mãe contou a história no Facebook e recebeu uma enxurrada de críticas de que estaria sendo dura demais com a menina.http://www.virgula.com.br/inacreditavel/peixe-mutante-com-cabeca-de-pombo-e-fisgado-na-china/ “Nossa, isso é muito extremo”, dizia uma pessoa. “Tirar eletrônicos e brinquedos seria uma solução, mas não a obrigar a usar a mesma roupa por uma semana”, palpitava outro seguidor.

“Eu acho que o problema desta geração é a falta de punições adequadas. Se ela crescer e desrespeitar a lei, ela vai presa e não quero que isso aconteça com a minha filha”, respondeu a mãe aos comentários em sua rede social.

Para completar, ela disse que a filha parecia estar se comportando melhor e elas combinaram que as peças de roupa seriam devolvidas aos poucos de acordo com as atitudes da menina.

