População aproveita assalto a banco e pega dinheiro

Parte do dinheiro recuperado pela polícia em Bacabal

Uma quadrilha com cerca de 50 ladrões assaltou o Banco do Brasil de Bacabal, no Maranhão. Maços de dinheiro se espalharam pelas ruas na fuga e algumas pessoas que passavam por ali pegaram as notas.

Teve gente que chegou a entrar na agência para recolher as cédulas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado.

A população começou a procurar a polícia para devolver o dinheiro apenas depois da prisão de alguns moradores. Passa dos R$ 3 milhões o valor recuperado.

O caso ocorreu no domingo e a polícia segue investigando.

Relembre dez assaltos e furtos espetaculares em nossa galeria:

Assalto ao Banco Central

Entre 6 e 7 de agosto de 2005, ladrões cometeram um assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza, no Ceará. O fato só foi percebido no início do expediente na segunda-feira dia, 8. Foi o maior furto da história do Brasil e não houve contato com nenhuma vítima. A escavação para se fazer o túnel que possibilitou a invasão demorou cerca de três meses. Segundo a Polícia Federal, com base em estimativas a partir do peso das notas roubadas (3,5 toneladas), foram roubados aproximadamente 164 milhões de reais. As notas todas empilhadas chegariam a uma altura de quase 33 metros.

Depósito de joias em Londres

Em março de 2016, sete homens foram condenados a uma pena combinada de 443 anos por entrar em um cofre de depósito de segurança do Hatton Garden em um dos crimes mais audaciosos da Inglaterra. O valor das pedras roubadas foi estimado em até 200 milhões de libras.

O ataque de Boston

Aparentemente respondendo a uma chamada de perturbação, dois homens disfarçados de policiais foram ao Museu Isabella Stewart Gardner em Boston. Superando rapidamente os guardas, eles passaram uma hora saqueando o museu antes de sair com 13 obras de arte com um valor estimado de 500 milhões de dólares – o roubo mais valioso da propriedade privada de todos os tempos. Entre as peças havia um Rembrandt, vários desenhos Degas e um dos 34 Vermeers conhecidos do mundo. Ninguém nunca foi preso, e nenhuma das peças já foi recuperada. Os quadros das obras de arte roubadas ainda ficam vazias no museu.

Hackers russos

Entre 2014 e 2016, um crículo de hackers russos roubou cerca de 650 milhões de libras de bancos em todo o mundo. Usando o malware e o phishing para hackear os sistemas dos bancos, eles estudaram as operações e rotinas dos bancos, inclusive assistindo através de webcams e sistemas de monitoramento de câmeras, depois transferiram dinheiro através de contas falsas. Eles até programaram caixas eletrônicos para dispensar dinheiro em momentos específicos. Nunca levando mais de 80 milhões de libras em um único ataque, o grupo roubou até 100 bancos em 30 países e permaneceu em liberdade até hoje.

Panteras Cor-de-Rosa

Responsável por uma série de assaltos mais audaciosos, os Pink Panthers (panteras cor-de-rosa) superaram-se quando quatro homens vestidos como mulheres invadiram a jóia exclusiva de Harry Winston em Paris. Depois de reunir clientes e funcionários em um canto, eles destruíram vitrines e escaparam com cerca de 85 milhões de libras em diamantes. Quatro anos depois, em 2013, um único ladrão em uma boné de beisebol, com um cachecol sobre o rosto, entrou em uma exposição da casa de diamantes Leviev no Hotel Carlton em Cannes e fez com possivelmente o maior roubo de jóias de todos os tempos , estimado em 110 milhões de libras. As Panteras Cor-de-Rosa foram novamente suspeitas de estarem por trás do assalto.

Saddam Hussein

O maior assalto a banco de todos os tempos foi cometido no dia anterior à invasão do Iraque em 2003, quando Saddam Hussein enviou seu filho, Qusay, ao Banco Central do Iraque com uma nota manuscrita para retirar todo o dinheiro no banco. Qusay retirou cerca de US $ 1 bilhão em notas de US$ 100 em caixas sólidas, exigindo que três caminhões o carregassem. Aproximadamente US$ 650 milhões foram encontrados mais tarde por tropas dos EUA escondidas nas paredes de um dos palácios de Saddam. Embora ambos os filhos de Saddam tenham sido mortos e Saddam capturado e executado, mais de um terço do dinheiro nunca foi recuperado.

O roubo do trem Wilcox

O assalto do trem da Union Pacific por Butch Cassidy foi provavelmente o golpe mais emblemático do velho oeste. Dois “sinalizadores” pararam o trem no meio do Wyoming, a gangue então dinamitou o vagão que segurava a caixa forte, dinamitava as trilhas para parar qualquer busca, então dinamitou a própria caixa forte. A gangue escapou a cavalo com cerca de US $ 50.000 (£ 40.000), equivalente a US $ 7 milhões (£ 5,6 milhões).

Roubo de jóias da coroa

Em 1671, o aventureiro anglo-irlandês, coronel Thomas Blood, chegou à Torre de Londres, disfarçado de pastor e com uma prostituta que apresentava como sua esposa. Depois de várias visitas e de ganhar a confiança do guardião, Blood se apoderou do cetro real, da coroa e de joias. Em uma fuga um tanto caótica, o cetro foi derrubado e o coronel preso. Trazido diante do rei Carlos II, de uma forma bastante surpreendente, o monarca perdoou o velho vilão e até mesmo lhe concedeu asilo na Irlanda.

Caso Stephane Breitwieser

Stephane Breitwieser foi um garçom francês que roubou 239 obras de arte avaliadas em US$ 1,4 bilhão no total. Stephane não roubou para lucro, mas se considerou um perito, e só roubou para construir sua coleção pessoal. Seus roubos vieram ao longo de 6 anos, enquanto viajava pela Europa como um garçom. Seu roubo mais valioso foi o de Sybille, Princes of Cleaves avaliado em 5 milhões de euros. Ele manteve sua arte roubada em seu quarto na casa de sua mãe. Ele foi pego em 2001 e recebeu apenas uma sentença de três anos.

Assalto ao Trem Pagador

Sem disparar um tiro, um bando assaltou um trem que levava depósitos bancários da Escócia para Londres. Eles levaram 2,6 milhões de libras. Apenas 5 dos 16 integrantes do grupo conseguiram escapar da polícia, o mais conhecido dos brasileiros é Ronald Biggs, que se refugiou no país e virou celebridade.

