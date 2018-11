Popeye Russo revela que comer comida de gato o deixa mais bombado

(Foto: reprodução/ Instagram) Kirill Tereshin, o ‘Popeye Russo’

Kirill Tereshin, o ‘Popeye Russo’, ou ‘Popeye da vida real’ já é figurinha carimbada aqui no Virgula. Vira e mexe aparecem notícias sobre o jovem de 21 anos que injetou líquido nos braços e nas panturrilhas para ficar super bombado.

Agora, Kirill voltou ainda maior. Seus bíceps estão gigantescos e segundo ele o resultado é devido à sua nova dieta que consiste em comer comida de gato. Isso mesmo! O rapaz passou um mês ingerindo somente a mesma ração que compra para o seu felino de estimação.

Em vídeo, ele conta que come a ração seis vezes ao dia em pequenas porções. Também alega que a comida de gato é muito melhor do que proteína e faz os músculos cresceram ainda mais.

Kirill injetou Synthol nos braços, uma combinação de azeite, lidocaína e álcool. Médicos já o alertaram de que corre o risco de perder os braços se continuar aumentando os bíceps.

