‘Popeye humano’ virou andrógino e quer colocar silicone nos peitos

(Foto: reprodução/Instagram)

Vocês se lembram de Kirill Tereshin, o russo que injetou óleo nos braços e ficou com bíceps de 60 centímetros? Agora, o ‘Popeye humano’, como foi apelidado pela internet, reapareceu com um visual andrógino. Além de seus braços enormes, o rapaz de 21 anos chama atenção também pela peruca loira, maquiagem e unhas postiças.

Ao Daily Star, Tereshin contou que pretende duplicar o tamanho dos bíceps e colocar silicone no peito, além de fazer uma cirurgia para mudar a face. “Também vou fazer cirurgia plástica para mudar o meu rosto”, disse.

Confira como o russo está ficando:

A transformação do ‘Popeye humano’

1 de 11

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

A transformação do 'Popeye humano'

Créditos: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL