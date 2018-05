Polvo Fred é salvo por peixeiro defensor de animais

Fred, polvo salvo

Um peixeiro da Califórnia comprou um polvo e libertou-o porque sente uma certa afinidade com os cefalópodes, informou o San Francisco Chronicle.

Giovanni DeGarimore, dono do mercado de peixe do Giovanni em Morro Bay, comprou ocefalópode no início deste mês por algumas centenas de dólares de um pescador de caranguejo local que o pegou por engano.

Giovanni o chamou de Fred e libertou o animal em uma área segura, sem leões-marinhos ou outros riscos potenciais, informou o jornal San Louis Obispo Tribune.

“É apenas o ponto culminante dos eventos nos últimos 10 anos”, diz Giovanni que lembra como uma prima comprou um polvo ao vivo de um restaurante de sushi e o liberou. “Ela foi uma espécie de inspiração.”

Giovanni também encontrou um polvo enquanto mergulhava em Fiji e se maravilhou com sua inteligência. “Essencialmente, nós brincamos de esconde-esconde por 15 minutos sob o oceano”, disse ele.

Estudos publicados pela Scientific American já comprovaram a inteligência dos polvos. Giovanni diz que não pretendia atrair toda essa atenção, mas que tem usado o espaço para enviar sua mensagem a todos que amam os animais.

“Ficarei contente se minha pequena contribuição puder fazer uma diferença maior no mundo”, concluiu.

Fonte: Vírgula UOL