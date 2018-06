Polônia e Senegal fecham a primeira rodada da Copa

Polônia e Senegal já estão em campo, fechando a primeira rodada da Copa do Mundo. Um duelo que pode ser resumido ao confronto da Polônia, de Lewandowski, contra o Senegal, de Mané. O atacante polonês do Bayern de Munique é a grande estrela da sua seleção nacional. É nele que o país deposita as esperanças de avançar às oitavas de final no grupo mais indefinido de todos.

A Polônia começa o jogo com Szczesny no gol, Pazdan, Cionek, Rybus e Piszczek, Krychowiak, Zielinski, Milik, Blaszczykowski e Grosicki; Lewandowski no comando do ataque. Uma curiosidade é que Cionek é nascido no Brasil. Thiago Cionek nasceu em Curitiba, filho de imigrantes poloneses.

Os senegaleses estão em campo com K.H. N’Diaye no gol, Koulibaly, Salif Sané, Wagué e Sabaly; Alfred N’Diaye e Gueye, Mané, Sarr, Diouf e Niang.

Fonte: Agência Brasil