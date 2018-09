Político Luc Anus é obrigado a mudar de nome no Facebook

Quando Luc Anus, de 26 anos, decidiu candidatar-se ao conselho em Lobbes, na região da Valônia, na Bélgica, ele provavelmente não esperava que ele fosse impedido de usar seu nome real no Facebook porque violava os regulamentos da plataforma de mídia social.

O candidato do Partido Socialista estava compartilhando suas ideias de campanha no Facebook quando descobriu que seu sobrenome era considerado muito ofensivo e não estava de acordo com as diretrizes da comunidade.

“O Facebook simplesmente não aceita meu nome”, disse ele. O banimento levou Luc Anus a ajustar seu sobrenome para “Anu” no Facebook para que ele pudesse continuar sua campanha online e ele recebeu muito apoio, com alguns usuários dizendo que ele deveria se orgulhar de seu nome.

Mesmo que seu nome infeliz o tenha feito objeto de zombaria, ele descartou ser um problema, dizendo que poderia lidar com tais comentários.

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL