Polícias cumprem buscas para coibir tráfico de drogas em Várzea Grande

Treze mandados de busca e apreensão com objetivo de desarticular o tráfico de drogas em Várzea Grande foram cumpridos, na manhã desta sexta-feira (10.11), em uma ação integrada da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil e Comando Regional II e Inteligência, da Polícia Militar.

O trabalho faz parte da operação Bairro Seguro, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública com objetivo de reduzir os índices de criminalidade em todo Estado. A ação contou com apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), 4º Batalhão e 25º Batalhão da Polícia Militar, além do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A operação com objetivo de coibir o tráfico de drogas em Várzea Grande foi desencadeada com base em levantamentos da Polícia Militar, que apontaram possíveis comércios de entorpecentes no município. Com base nas informações, a DRE representou pelo mandado de busca e apreensão nos endereços, deferidos pela Justiça e cumpridas nesta sexta-feira.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Manga I, São Simão, Cristo Rei, Cohab 8 de março, Cohab Dom Bosco, Construmat, Nova Várzea Grande, Jardim Eldorado e São Matheus. Foram desarticulados 7 pontos de vendas de drogas, resultando em quatro pessoas conduzidas e na apreensão de porções de entorpecentes e de objetos de origem ilícita.

O major da Polícia Militar, Waldiney Alencar Taques do Valle, destacou que o objetivo da operação é dissuadir a prática do tráfico, uma vez que a atividade é desencadeadora de outros crimes. “É crucial para Segurança Pública esse tipo de ação, uma vez que o tráfico de drogas impulsiona a criminalidade, desencadeando em furtos, roubos, receptação e até mesmo, homicídios por acerto de contas”, explica.

O delegado titular da DRE, Vitor Chab Domingues, ressalta que o trabalho integrado faz parte de uma força tarefa para combater o tráfico em Várzea Grande. “A ação de hoje foi um trabalho de prevenção, visando mostrar a atuação da Polícia em bairros mais complexos, para coibir o comércio de drogas no município”, destacou o delegado.