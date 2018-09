Polícias civis participam de operação para prender autores de roubos

Polícias Civis de todo o país participam de uma megaoperação nos estados para cumprir mandados de prisão de autores de crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e de roubo.

Operação Midas foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (26) e vários acusados já foram presos. As ações estão sendo coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional – CICCN, em Brasília.

No Piauí, quatro pessoas acusadas de roubo e seis por estelionato foram presas. Dois condenados por roubo, e que estavam soltos, foram levados para o 7º Distrito Policial, em Teresina. Também estão sendo realizadas prisões no Rio Grande do Sul e nos demais estados.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícias Civis, delegado Emerson Wendt, vão fazer um balanço das ações realizadas até o momento para a imprensa, às 11h, no CICCN, em Brasília.

Fonte: Agência Brasil