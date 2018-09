Policial tira selfie com guaxinim invasor nos EUA

Policial tira selfie com guaxinim nos EUA

Um guaxinim preso no banheiro mereceu uma selfie. O bicho foi pego com o braço no gabinete do banheiro de uma casa no condado de Pinellas, na Flórida, Estados Unidos, esta semana.

“Um bandido mascarado!”, escreveu o gabinete do xerife do condado de Pinellas. O guaxinim é mostrado empoleirado no topo do armário do banheiro com a cauda pendurada para baixo, uma pata no gabinete, a outra segurando o espelho em busca de estabilidade.

A dona da casa ficou muito surpresa ao encontrar este intruso peludo em sua casa quando ela acordou, disse a polícia.

Os policiais disseram que foram capazes de capturar e libertar o intruso com segurança, mas não antes de tirar uma selfie rápida.

Pumpkin

A guaxinim foi encontrada com a perna quebrada por Rosie Kemp

Créditos: Reprodução/ Instagram

Fonte: Vírgula UOL