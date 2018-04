Policial morto na região metropolitana do Rio será enterrado hoje

Será enterrado hoje (15) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o polícial militar (PM) Diogo Bernardo Alcântara. O militar teve seu carro alvejado ontem (14) em Niterói, também no Grande Rio, quando saía do trabalho. O ataque aconteceu em uma área próxima ao Morro da Grota.

O caso do cabo da PM está sendo investigado pela Polícia Civil. Diogo Alcântara foi o 37º policial assassinado este ano – 35 deles eram policiais militares.

Também ontem, o soldado da Polícia Militar Alexandre Antônio da Silva, de 32 anos, foi ferido a durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. O policial teve alta hoje (15) do Hospital Municipal Salgado Filho, para onde tinha sido levado.

*Colaborou Fabiana Santos, repórter do Radiojornalismo

Fonte: Agência Brasil