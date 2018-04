Policial militar é morto na Baixada Fluminense

O soldado da Polícia Militar (PM) Lutercio Galiza de Souza Filho, de 32 anos é mais uma vítima da violência no Rio. Ele foi encontrado morto dentro de um carro, no início da tarde de hoje (3), em Queimados, na Baixada Fluminense. No local do crime, foram localizadas 14 cápsulas e várias marcas de perfuração por arma de fogo no veículo em que o policial foi encontrado.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do militar, a 32ª de um integrante da corporação neste ano. O soldado Galiza era lotado na UPP Rocinha, na zona sul do Rio, tinha 32 anos, deixa uma filha. Ele estava na PM há três anos.

Segundo informações do 24º Batalhão da Polícia Militar (Queimados), policiais da unidade foram acionados para atender uma pessoa baleada na rua Mondaine, no bairro São Roque. Ao chegar ao local os agentes verificaram que a pessoa estava morta e se tratava de um policial militar. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar o crime.

Fonte: Agência Brasil