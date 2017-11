Policial militar é morto em operação policial em São Gonçalo

Um policial militar foi morto na manhã de hoje (10) durante uma operação policial na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, no Grande Rio. O soldado Joubert dos Santos Lima foi o 117º policial militar a ser assassinado neste ano. Ele tinha 26 anos, estava há quatro anos na Polícia Militar e deixou cinco filhos.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição de Joubert foi atacada por criminosos assim que chegou à comunidade. Além do soldado, outro policial militar ficou ferido, foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres e está estável, sem risco de morrer.

Um homem, suspeito de se envolver no conflito, também foi morto no tiroteio. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com um fuzil 5,56.

Policiais militares estão fazendo buscas na comunidade, para tentar localizar os responsáveis pela morte de Joubert. Até agora, duas mulheres foram presas na operação.

Fonte: Agência Brasil