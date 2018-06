Policial federal aposentado é morto em assalto no Rio

Um agente federal aposentado foi o 61º policial assassinado no estado do Rio de Janeiro este ano. O policial federal Luís Carlos Dias foi morto em uma tentativa de assalto na noite de ontem (26), no Recreio dos Bandeirantes, bairro da zona oeste da capital.

De acordo com informações preliminares de policiais que atenderam a ocorrência, o agente foi abordado pelos assaltantes na Avenida Guignard, e teria se recusado a entregar os pertences com medo de ser identificado, já que sua carteira de policial estava junto com o telefone celular.

Dias então decidiu correr e os criminosos atiraram contra ele, que foi atingido nas costas. Mesmo baleado, a vítima ainda percorreu cerca de 200 metros para tentar buscar socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Rua Gustavo Corção. Os bandidos fugiram sem levar nada.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que já fez uma perícia no local do crime. Além do policial federal, já morreram vítimas da violência no estado neste ano 57 policiais militares e três policiais civis. Também foram mortos dois agentes penitenciários, dois militares do Exército e um guarda municipal.

Fonte: Agência Brasil