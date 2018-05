Policial decodifica tatuagens russas e seus significados no crime

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Epaulettes nos ombros

As epaulettes indicam atitude negativa contra o governo, segundo o pesquisador Arkady Bronnikov, que visitou presídios na URSS entre 1960 e 1980. Também significam posição de chefia dentro do crime

Créditos: Arkady Bronnikov

Olhos no estômago e estrelas nos ombros

Os olhos simbolizam homossexualidade e as estrelas indicam que o criminoso possui autoridade no mundo do crime, de acordo com Arkady Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Demônios nos braços

Simbolizam ódio pelas as autoridades

Créditos: Arkady Bronnikov

Caveira com ossos

Indica que o homem está servindo prisão perpétua, segundo Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Rosa no peito

Indica que o criminoso completou 18 anos na cadeia, entendeu Arkady Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Cobra ao redor do pescoço

Indica dependência química, de acordo com Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Estrela de oito pontas, gravada e dólar

Ligado ao roubo e lavagem de dinheiro, segundo Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Monastérios, igrejas e a Virgem Maria

Relação com roubo e homicídio, decodificou Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Prometeu e barco

Significam que o detento não cometia crimes comuns e que estava sempre mudando de lugar, segundo Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Dólar, prédios, armas e as iniciais US

Indicam o interesse da pessoa pela máfia norte-americana, de acordo com Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Epaulettes nos ombros

As epaulettes indicam atitude negativa contra o governo, segundo o pesquisador Arkady Bronnikov, que visitou presídios na URSS entre 1960 e 1980. Também significam posição de chefia dentro do crime

Créditos: Arkady Bronnikov

Olhos no estômago e estrelas nos ombros

Os olhos simbolizam homossexualidade e as estrelas indicam que o criminoso possui autoridade no mundo do crime, de acordo com Arkady Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Demônios nos braços

Simbolizam ódio pelas as autoridades

Créditos: Arkady Bronnikov

Caveira com ossos

Indica que o homem está servindo prisão perpétua, segundo Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Rosa no peito

Indica que o criminoso completou 18 anos na cadeia, entendeu Arkady Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Cobra ao redor do pescoço

Indica dependência química, de acordo com Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Estrela de oito pontas, gravada e dólar

Ligado ao roubo e lavagem de dinheiro, segundo Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Monastérios, igrejas e a Virgem Maria

Relação com roubo e homicídio, decodificou Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Prometeu e barco

Significam que o detento não cometia crimes comuns e que estava sempre mudando de lugar, segundo Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Dólar, prédios, armas e as iniciais US

Indicam o interesse da pessoa pela máfia norte-americana, de acordo com Bronnikov

Créditos: Arkady Bronnikov

Mais galerias

Fotógrafos registram momentos de refugiados rohingya

Arthur Veríssimo reúne fotos em Grafismos Transcendentais

Fotos de nascimentos mostram como as mulheres são duronas

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Fotógrafos registram momentos de refugiados rohingya

Arthur Veríssimo reúne fotos em Grafismos Transcendentais

Fotos de nascimentos mostram como as mulheres são duronas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1279676’);

});

})(jQuery)



O século 20 foi marcado por tendência de tatuagens na União Soviética entre criminosos. A arte era usada para descrever a carreira no crime e determinar uma espécie de classificação dentro dos presídios. Entre so anos 1960 e 1980, o especialista em iconografia e tatuagens russas Arkady Bronnikov visitou cadeias em diversas partes da União Soviética, fotografou e decodificou os desenhos na pele dos criminosos.

Bronnikov trabalhou como inspetor de polícia e em 1963 ele se tornou professor de criminalística. O especialista auxiliou a polícia soviética a esclarecer crimes usando um arquivo de fotos de tatuagens de cadeia e a relação delas com o histórico do criminoso. Confira na galeria acima 10 tatuagens e seus significados.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Sorvete no inverno

O frio intenso no país não é desculpa para recusar sorvete. Sorveterias continuam abertas – e vendendo – mesmo quando a temperatura cai abaixo de zero

Créditos: Reprodução

Levar presente

Ao visitar um amigo, vizinho ou familiar, segundo o site Russia Beyond, os russos costumam levar presentes. Uma caixa de chocolates, um bolo, flores ou um brinquedo para a criança da casa. Por lá, não se deve chegar à casa de alguém de mão vazia

Créditos: Reprodução

Tomar chá com colher

Nos tempos da União Soviética, as pessoas brincavam que os russos bebiam chá com o olho direito fechado, para não correr o risco de o cabo da colher entrar no olho

Créditos: Reprodução

Ano novo duas vezes

Até 1918, russos usavam o calendário juliano que fica 13 dias atrás do calendário gregoriano, adotado por todos os países ocidentais. Resultado: duas comemorações de ano novo. Apesar de os russos terem adotado o calendário gregoriano há tempos, a comemoração do “velho ano novo” ainda é tradição no país

Créditos: Reprodução

Tudo no último minuto

Os russos deixam para fazer tudo no último minuto. Eles são atrasados para começar, mas terminam bem e dentro do deadline. Por um lado, isso mostra incapacidade de planejamento, por outro, indica que os russos são bons em executar trabalho

Créditos: Reprodução

Sorvete no inverno

O frio intenso no país não é desculpa para recusar sorvete. Sorveterias continuam abertas – e vendendo – mesmo quando a temperatura cai abaixo de zero

Créditos: Reprodução

Levar presente

Ao visitar um amigo, vizinho ou familiar, segundo o site Russia Beyond, os russos costumam levar presentes. Uma caixa de chocolates, um bolo, flores ou um brinquedo para a criança da casa. Por lá, não se deve chegar à casa de alguém de mão vazia

Créditos: Reprodução

Tomar chá com colher

Nos tempos da União Soviética, as pessoas brincavam que os russos bebiam chá com o olho direito fechado, para não correr o risco de o cabo da colher entrar no olho

Créditos: Reprodução

Ano novo duas vezes

Até 1918, russos usavam o calendário juliano que fica 13 dias atrás do calendário gregoriano, adotado por todos os países ocidentais. Resultado: duas comemorações de ano novo. Apesar de os russos terem adotado o calendário gregoriano há tempos, a comemoração do “velho ano novo” ainda é tradição no país

Créditos: Reprodução

Tudo no último minuto

Os russos deixam para fazer tudo no último minuto. Eles são atrasados para começar, mas terminam bem e dentro do deadline. Por um lado, isso mostra incapacidade de planejamento, por outro, indica que os russos são bons em executar trabalho

Créditos: Reprodução

Mais galerias

10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal Orlando

7 praias para visitar em Floripa

5 lendas incríveis de Florianópolis

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal Orlando

7 praias para visitar em Floripa

5 lendas incríveis de Florianópolis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278702’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL