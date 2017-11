Policial baleado em resgate passa por cirurgia; estado é grave

O investigador Sidney Ribeiro dos Santos, baleado na madrugada deste sábado (18) durante buscas pelos sequestradores da empresária Milene Falcão Eubank, foi atingido no rosto. De acordo com a Polícia Civil, ele passou por procedimento cirúrgico para retirada do projétil, que atingiu a medula, e deve ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O suspeito de atirar contra o policial ainda é procurado.

Milene foi sequestrada, em Cuiabá, ao buscar o filho em uma escola particular, na capital. Os policiais invadiram o cativeiro e a vítima foi resgatada. Sete pessoas envolvidas no crime foram detidas. Duas pessoas continuam foragidas.

Parte das prisões ocorreram em um baile funk no Bairro CPA III, em Cuiabá. A identidade dos presos não foi divulgada pela polícia. Durante uma das prisões, houve confronto com os ladrões e Sidney foi atingido.

Segundo a polícia, o investigador – lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estava com o colete à prova de balas, mas foi atingido no rosto. O projétil atingiu a medula óssea e foi retirado após procedimento cirúrgico.

Sidney deve ser transferido para uma UTI de um hospital particular e necessita de doação de sangue. As doações podem ser feitas no Banco de Sangue do Pronto Socorro de Cuiabá.

Sequestro

De acordo com a Polícia Civil, a empresária foi abordada por dois homens armados enquanto pegava o filho numa escola, no Bairro Quilombo. Ela descia do carro quando foi obrigada a voltar para o veículo. Depois da ação, eles fugiram do local.