Policiais tentam recuperar restos mortais de estudante da Uerj

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros fazem na manhã de hoje (14) uma operação no Morro do 18, em Água Santa, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é localizar e recuperar os restos mortais da estudante Matheus Passarelli, também conhecida como Matheusa por parentes e amigos.

Durante a ação, que conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), um agente da unidade foi baleado na perna e socorrido pelos companheiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Matheusa desapareceu no dia 29 de abril, depois de uma festa em que havia sido contratada para trabalhar como tatuadora, no bairro do Encantado. A polícia concluiu que Matheusa foi assassinada no Morro do 18 e que seu corpo foi possivelmente carbonizado.

Fonte: Agência Brasil