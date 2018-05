Policiais federais cumprem 45 mandados de prisão contra doleiros

Policiais federais fazem hoje (3) uma operação contra doleiros no Brasil e no Uruguai. Estão sendo cumpridos 43 mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no país vizinho.

Segundo o Ministério Público Federal, que também participa da chamada Operação Câmbio, Desligo, a ação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.

A operação conta com o apoio da Receita Federal e de autoridades uruguaias.

Fonte: Agência Brasil