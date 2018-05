Policiais espancam mulher em praia por suspeitar que ela estava bebendo álcool

(Foto: reprodução/ vídeo)

Leia mais’Homem-Aranha’ escala prédio em Paris e salva criança penduradaNa falta de combustíveis, entregadores usam cavalos em São …

Neste fim de semana, policiais foram filmados espancando uma mulher na praia de Nova Jersey, EUA, por suspeitar que ela estava bebendo álcool.

Segundo informa o Newsweek, Emily Weinman, de 20 anos, estava tomando sol de biquíni na areia quando foi abordada por policiais que estavam fiscalizando menores de idade bebendo álcool na praia. Após fazer o teste do bafômetro e dar negativo, ela perguntou se eles ‘não tinham nada melhor para fazer’. Os policiais se irritaram e começaram a dar socos em sua cabeça, a paralisando e a prendendo em seguida.

Ao ser agredida, Weinman começou a gritar para o pai de sua filha que estavam brincando com a criança dentro do mar. Frases como “Você não tem permissão para me bater assim” e “Eu não estou resistindo, eu não fiz nada de errado”, também são ouvidas durante o vídeo, filmado por pessoas assustadas ao redor.

“Os policiais disseram que iam me prender e vieram em minha direção para me algemar. Eu comecei a me afastar deles e gritei pelo pai de minha filha, quando tropecei e caí. Então, um deles me atacou no chão e esmagou a minha cabeça na areia”, disse ela em um post no Facebook . “Naquele momento, apaguei e lutei, tentando me levantar. Foi quando ele me segurou com o braço em volta do meu pescoço, me deu socos e me sufocou. Eu estava sem ar”.

Weinman trancou o seu perfil no Facebook após o post, mas a cena violenta viralizou e pode ser vista abaixo:

Fonte: Vírgula UOL