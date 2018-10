Policiais e bandidos trocam tiros em Copacabana e pedestre é baleado

Uma pessoa que passava perto da estação de Metrô Cardeal Arcoverde, em Copacabana, zona sul do Rio, foi baleada na mão, hoje (2).

O disparo surgiu na troca de tiros entre policiais militares e assaltantes que fugiam da comunidade da Babilônia. A vítima, cujo nome não foi revelado, está Hospital Miguel Couto.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), agentes do 19º BPM (Copacabana) receberam a informação de que homens armados estavam circulando em um veículo pelas ruas do bairro, após confronto com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Babilônia/Chapéu Mangueira. Ao se aproximarem do carro dos bandidos, os PMs foram atacados.

Durante a operação, um suspeito foi alcançado pela polícia e preso. Ele portava uma pistola calibre 9mm, um rádio comunicador e uma mochila. Segundo a PM, outros suspeitos estão sendo procurados.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil