Policiais do Espírito Santo prendem suspeito de chefiar tráfico no Rio

Policiais civis do Espírito Santo prenderam Luiz Carlos Moraes de Souza, apontado como chefe da quadrilha que controla a venda de drogas no Morro do Urubu, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Conhecido como Monstro, ele também é apontado pela polícia como líder do tráfico nas comunidades de Malvinas e Nova Holanda, ambas na cidade de Macaé, no norte fluminense.

Ele foi preso ontem (15) em Guarapari, no litoral capixaba, por equipes da 5ª Delegacia Regional, localizada no município. A coordenação da operação ficou a cargo da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro.

Segundo o Disque Denúncia, programa não governamental que trabalha em parceria com as polícias do Rio, ele foi preso em flagrante com dinheiro em espécie e drogas, em uma casa de luxo alugada. Contra ele, havia cinco mandados de prisão em aberto. Ele estava foragido no Espírito Santo, para escapar das operações policiais no Morro do Urubu e em Macaé.

Morte de inspetor

No Rio, policiais civis prenderam um dos suspeitos de envolvimento na morte do inspetor Ellery Ramos de Lemos, na última terça-feira (12), durante operação na comunidade de Acari, na zona norte do Rio.

Ele foi preso durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nas favelas de Acari, Amarelinho, Parada de Lucas, Vigário Geral e Pedreira.

Fonte: Agência Brasil