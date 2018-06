Policiais da França cortam sola de sapatos de menores refugiados

Segundo organizações humanitárias, crianças refugiadas são trancadas em celas sem água e comida

Policiais da fronteira na França estão sendo acusados de prender crianças imigrantes em celas sem comida ou água, cortar as solas dos sapatos dos menores, confiscar telefones e depois enviar ilegalmente as crianças de volta para a Itália. A denúncia foi feita pela Oxfam. O relatório conta a história de uma menina da Eritreia, na África, que foi forçada a caminhar de volta à Itália ao longo de uma via não pavimentada, carregando um bebê de 40 dias. As informações são do The Guardian.

As alegações são divulgadas dois meses depois de a polícia da fronteira na França ser acusada de falsificar as datas de nascimento de menores para envia-los de volta à Itália como adultos. “Policiais gritam com as crianças, tiram sarro delas e dizem ‘ vocês nunca vão cruzar para cá’”, disse Daniela Zitarosa, da agência humanitária italiana Intersos.

Pais refugiados cuidam dos filhos

A versão australiana do site ‘Mashable’ reuniu imagens emocionantes de pais que cuidam de seus filhos em situações extremas enquanto precisam abandonar suas casas e países e viverem como refugiados em outros lugares

Créditos: Reprodução / Mashable

