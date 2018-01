Polícia tenta multar carro feito de neve e história viraliza na web

Reprodução/Instagram Policiais quiseram multar um carro, que, na verdade, era uma escultura de neve

Simon Laprise, 33 anos, e esculpiu um carro em tamanho real usando neve em Montreal, no Canadá. O homem escolheu um local onde era proibido estacionar carros e isso chamou a atenção da polícia.

Os policiais que passavam pela região viram o “carro” estacionado em local proibido e até desceram para deixar uma multa. “Eu fiz o veículo para me divertir, expressar minha criatividade”, contou Simon ao BuzzFeed.

O carro é uma réplica em tamanho real de um DeLorean DMC-12, o carro de De Volta Para o Futuro. Algumas pessoas, porém, dizem que ficou mais parecido com um Toyota Supra.

Em algumas partes do Canadá, estacionar em uma área que conta com remoção de neve previamente agendada é proibido. E, provavelmente, foi por isso que a polícia encostou por ali. Depois de uma breve inspeção, os oficiais descobriram o que, de fato, o carro era.

Eles deixaram um bilhete para Simon: “você fez a nossa noite! hahaha”.



Fonte: Vírgula UOL