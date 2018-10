Polícia Rodoviária Federal prende homem com 4,5 mil munições no Paraná

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 4,5 mil munição na cidade de Santa Lúcia, região oeste do Paraná. As balas eram de calibre 9 milímetros. Segundo a PRF, esse tipo de projétil é de uso exclusivo de forças de segurança pública.

O homem estava trafegando pela BR 163 e foi preso em flagrante. Os agentes perceberam que ele estava muito nervoso e decidiram fazer uma inspeção mais minuciosa no veículo.

Ele relatou que saiu da cidade de Guaíra, que fica na região da fronteira entre o Brasil e Paraguai, para Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A Polícia Rodoviária não informou se apurou o que o homem faria com a munição.

A munição apreendida pelos policiais estava escondida na caminhonete que ele dirigia. A PRF informou que foi a maior apreensão no estado este ano. Em março, na cidade de Terra Roxa, a polícia recuperou 4,2 mil munições.

Fonte: Agência Brasil