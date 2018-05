Polícia quer prender 27 suspeitos de tráfico e roubo de carga no Rio

Policiais civis e membros do Ministério Público Estadual fazem hoje (15) uma operação para cumprir 27 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, roubo de motos e roubo de cargas na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A chamada Operação Metástase II já prendeu, até as 7h30, 14 pessoas, de acordo com a Polícia Civil.

Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé e Nova Iguaçu.

A ação é um desdobramento do inquérito que investiga a organização criminosa que controla a venda de drogas nas favelas Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré. Segundo o titular da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), Felipe Curi, as investigações começaram há cerca de um ano.

Armas

Depois da detenção de uma adolescente que transportava drogas da Nova Holanda para uma favela em São João de Meriti, os policiais começaram a identificar várias pessoas que atuavam na quadrilha, que se dividia em um núcleo atuante no Complexo da Maré e outro em Magé, ambos em parceria com o grupo criminoso da Favela do Lixão, em Duque de Caxias.

Segundo Curi, a quadrilha fornecia armas para os ladrões de carga em troca de parte das mercadorias roubadas.

Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso usava adolescentes para vender drogas e trocar tiros com a polícia. Além disso, a quadrilha utilizava pessoas sem anotações criminais, principalmente mulheres, para fazer o transporte de drogas e armas entre favelas da cidade do Rio e da Baixada Fluminense.

Segundo o MP, 27 pessoas foram denunciadas por tráfico de drogas e quatro por associação para o roubo de carga.

Fonte: Agência Brasil