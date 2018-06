Polícia prende três suspeitos tentando recuperar fuzis no Rio

Policiais civis no Rio de Janeiro prenderam na noite de ontem (11) três homens em um barco na Baía de Guanabara. Com eles, foram apreendidos cinco fuzis, seis granadas e três pistolas. De acordo com a Polícia Civil, eles estavam tentando recuperar fuzis que ficaram escondidos no Morro da Babilônia, depois de confronto entre policiais e criminosos da comunidade da zona sul, ocorrido no último fim de semana.

Ainda segundo a polícia, eles saíram de barco da comunidade da Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, que é controlada pela mesma facção que comanda a venda de drogas do morro da Babilônia.

Os policiais acompanharam o trajeto dos criminosos e os interceptaram na Baía de Guanabara, em frente à Praia Vermelha, antes de conseguirem chegar à costa, onde recolheriam o armamento e o levariam de volta à comunidade.

Os três foram presos em flagrante, por porte ilegal de armas e associação criminosa. A investigação foi feita pela Delegacia de Vicente de Carvalho (27ª DP), que fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Nas últimas semanas, criminosos dos morros da Babilônia e do vizinho Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, que pertencem a facções rivais, estão disputando o controle pela venda de drogas nas comunidades.

Nos últimos dias, foram registrados vários tiroteios e a polícia começou a intervir no local. No último domingo, foram encontrados na mata e no costão rochoso próximo às favelas, sete corpos de suspeitos de participarem do conflito armado.

Fonte: Agência Brasil