Polícia prende suspeitos de matar jovem na Ilha do Governador

Policiais militares prenderam na noite de ontem (21) dois suspeitos de participar do latrocínio (roubo seguido de morte) da jovem Soraia Macedo Lemos, de 17 anos, na Ilha do Governador, no último dia 15. A jovem foi assassinada mesmo depois de entregar o celular aos assaltantes em uma rua do bairro da zona norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o primeiro suspeito foi preso no bairro São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com uma moto semelhante à usada no crime. Ele foi encaminhado à Delegacia da Ilha do Governador (17ª DP) e, depois, à Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo a PM, a Justiça decretou a prisão do suspeito. Depois do depoimento do suspeito, policiais civis e militares fizeram uma operação na comunidade da Jaqueira, também em São João de Meriti, e conseguiram prender mais dois homens. Um deles é também suspeito de participar do crime. O outro estava com a arma supostamente usada no latrocínio.

Fonte: Agência Brasil