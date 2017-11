Polícia prende sete membros da quadrilha de sequestradores

A ação conjunta entre a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar foi primordial para o resgate da empresária Milene Falcão Eubank, sequestrada na sexta-feira (17.11), no bairro Quilombo, quando foi buscar o filho em uma escola particular de reforço, em Cuiabá.

A empresária foi libertada às 05h deste sábado (18), em uma casa no bairro Centro América, em Cuiabá. Nove pessoas estão envolvidas no sequestro, sendo que sete foram presas (um menor de idade). Dois ainda são procurados pelas forças policiais.

O trabalho contou com o envolvimento da equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), Centro Integrado de Operações de Aérea (Ciopaer), Rotam, Batalhão de Operações Policiais Especializadas (Bope) e 3º Batalhão da PM.

O delegado titular da Derrfva, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, disse que a investigação começou logo após a confirmação que se tratava de um sequestro. Ele destaca o trabalho de inteligência com auxilio de câmeras de segurança que identificaram informações relevantes para chegar aos autores do crime.

“Por meio de um trabalho conjunto de investigação com a inteligência chegando aos autores do crime hediondo. Com o tempo foram sendo localizados os envolvidos, o cativeiro e a libertação da vitima. Os nove envolvidos participaram de forma direta e indireta. São integrantes de uma associação criminosa com participação de todos. Levantamos as informações e interrogamos foi o pontapé inicial de uma grande investigação e a certeza que novas prisões serão feitas”.

O titular da GCCO, delegado Diogo Santana, disse que o crime foi roubo com restrição de liberdade da vítima, que depois evoluiu para sequestro. Inicialmente os criminosos iriam roubar o veículo, mas depois descobriram que a vítima tinha posses e chegaram a falar para ela que iriam pedir resgate. Mas não houve contato com a família.

O subchefe do Estado Maior da PM, coronel Henrique Correa da Silva Santos, frisa que todo sistema de segurança foi acionado. A Polícia Militar colocou a disposição o núcleo de inteligência com informações que vinham sendo recebidas e repassadas. “A integração foi primordial para o sucesso da missão. Continuemos com homens nas ruas para a captura dos dois envolvidos”.

Durante uma das ocorrências que resultou nas prisões, o investigador Sidney Ribeiro dos Santos foi gravemente ferido, baleado por um dos criminosos, durante troca de tiros. Não há informação se os dois fugitivos foram feridos.

Nomes dos criminosos

G.H.O.C. ( 17); David Douglas Silva de Oliveira Arante (27); Juciney Júnior Pinheiro leite (22); Valdinei Pedroso de Almece (33); Kevin Johnson Silva de Oliveira (23); Kelves Gonçalves da Silva (28); Maitê Siqueira de Oliveira (20); Vitória Aparecida Nascimento Silva (19).