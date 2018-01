Polícia prende integrantes de quadrilha de roubos de veículos

Três integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos foram presos, pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (11.01). Além da desarticulação de parte do grupo, a ação resultou na recuperação de um veículo roubado poucas horas após o crime.

Os suspeitos, Hudson Rodrigues da Silva, 25, Adilson Junior da Silva Lucas, 25, Valden Henrique Rodrigues Lima Pereira, 19, foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

A prisão dos suspeitos aconteceu durante investigações do roubo de um veículo, ocorrido no dia 04 de janeiro, no bairro Morada do Ouro. A equipe de investigadores da Derrfva conseguiu identificar, Hudson, como proprietário do automóvel Chevrolet Classic que deu apoio a ação criminosa.

Após monitoramento, os policiais abordaram o suspeito e seu comparsa Adilson em um Residencial, no bairro José Pinto, em Cuiabá. Em revista pessoal, foi encontrado com Hudson a chave de um veículo Ford Fiesta, roubado poucas horas antes, no bairro Jardim Cuiabá. Em continuidade as diligências, o automóvel roubado foi localizado em frente ao Residencial em que os suspeitos foram abordados.

Questionado, Hudson confessou a sua participação na associação criminosa dizendo que levava os comparsas para praticar os roubos e também era responsável por encaminhar o veículo para troca de placas e posteriormente entrega ao comprador. Segundo o suspeito, ele recebia R$ 500 pela participação em cada roubo.

Na casa do suspeito Adilson, os policiais apreenderam vários aparelhos celulares de origem ilícita, que foram apreendidos para reconhecimento de vítimas. Ele negou ser integrante da quadrilha, porém testemunhas afirmaram terem visto, por várias vezes, o suspeito entregando chaves de veículos a pessoas desconhecidas.

No aparelho celular de Hudson, os policiais encontraram várias ligações entre Hudson e Valden Henrique, funcionário do lava-jato em que aconteceu o roubo. Constatado o envolvimento do lavador, os policiais seguiram até a sua residência no bairro Jardim Vitória, onde foi efetuada a prisão do suspeito. Ele confessou a participação no roubo e disse que foi aliciado por Hudson para passar informações sobre veículos de interesse da quadrilha.

Os três suspeitos foram conduzidos a Derrfva, onde o flagrante foi flagrado pelo delegado Afonso Monteiro da Silva Júnior, pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Segundo o delegado, Há informações de que o veículo Chevrolet Classic de Hudson deu apoio em outros roubos. “Fica clara a atuação reiterada do grupo, sendo uma quadrilha especializada em roubos de veículos. As investigações estão em andamento para identificar e prender outros envolvidos”, destacou o delegado.