Polícia prende acusado de matar torcedor do Botafogo no ano passado

Policiais civis prenderam (23) Wallace Costa Mota, conhecido como Tabajaras. Ele é acusado de envolvimento na morte do torcedor do Botafogo Diego Silva dos Santos, de 28 anos, em fevereiro do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, Wallace estava foragido desde março de 2017. De acordo com o laudo do Instituto Médico-Legal, o torcedor botafoguense morreu depois de sido perfurado várias vezes por torcedores do Flamengo, com um espeto de churrasco. A arma do crime tinha sido furtada de um bar perto do Engenhão.

O assassinato ocorreu antes de um jogo entre Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Carioca, no entorno do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro, na zona norte da cidade. Tabajaras, que é ex-presidente da Torcida Jovem Fla, foi um dos oito denunciados pelo Ministério Público à Justiça, acusados da morte de Diego.