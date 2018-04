Polícia ouve mais dois suspeitos de pichação no Pateo do Collegio

Mais duas pessoas suspeitas de participar da pichação da fachada do Pateo do Collegio foram identificadas pela Polícia Civil de São Paulo. No dia 10 deste mês, a fachada do prédio, situado no centro histórico da capital paulista, amanheceu pichada com a frase “olhai por nois” escrita com tinta vermelha. As duas pessoas foram ouvidas na noite desta ça-feira (17) no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e depois liberadas.

Na -feira (16), um casal, que já tinha sido detido e identificado pela Polícia Civil como responsável pela pichação, foi multado pela prefeitura de São Paulo em R$ 20 mil. Durante o interrogatório, os investigados alegaram motivação ideológica para as pichações no prédio.

O casal assumiu também a autoria de pichações no Monumento às Bandeiras e na estátua de Borba Gato.

Recuperação

Os trabalhos de recuperação da fachada começaram -feira (16). Segundo a Companhia de Jesus, responsável pelo prédio, pelos menos 100 voluntários participam do mutirão de pintura, que deve durar uma semana.

Como o prédio é uma reprodução da escola jesuíta original, refeita na década de 1970, não serão necessários cuidados especiais de restauração. Serão encarados como patrimônio apenas elementos arquitetônicos como os frontões, o beiral de pedra, os azulejos e a parte de madeira das janelas.