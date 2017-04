Polícia multa 800 motoristas por excesso de velocidade na Rio-Petrópolis

O excesso de velocidade ocasionou mais de 800 multas, só nos dois primeiros dias do feriadão da Semana Santa, na BR-040, rodovia Rio-Petrópolis, na Região Serrana do Rio. As infrações foram flagradas por radares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e alguns veículos trafegavam a mais de 150 quilômetros por hora.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (14), em nota da pela assessoria da PRF. Os campeões de velocidade foram um táxi, que passou pelo radar a 152 km/h, e uma moto esportiva, que atingiu 150 km/h.

Os policiais rodoviários federais do Grupo de Fiscalização de Trânsito da 6ª Delegacia (Petrópolis) utilizaram o radar portátil em vários pontos ao longo do trecho da BR-040, nos dois sentidos da via.

Correndo muito

Foram multados mais de 800 veículos excedendo o limite de velocidade estabelecido para o local, que é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados.

“Transitar em velocidade superior ao permitido é uma infração que, dependendo do valor registrado, varia de média a gravíssima. Se o excesso for até 20% da máxima, a infração é média, custa quatro pontos na carteira de habilitação e é aplicada uma multa de R$ 130,16. Caso esteja entre 20% e 50%, é grave, valendo cinco pontos na carteira e uma multa de R$ 195,23. Já nos casos em que o excesso de velocidade ultrapassa 50% da máxima permitida, a infração é gravíssima, com sete pontos e uma multa de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir”, disse a PRF.

Fonte: Agência Brasil