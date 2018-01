Polícia prende seis pessoas por furto, receptação e tráfico de drogas

A Polícia Militar do município de Feliz Natal (a 512 km de Cuiabá) prendeu na noite desta segunda-feira (01.01) duas pessoas por furto a um estabelecimento comercial na região central do município. Outras quatro pessoas foram presas por receptação, totalizando seis prisões. Ainda na ação, a polícia apreendeu uma espingarda, munições, dinheiro, drogas e vários objetos furtados.

O crime aconteceu na noite de domingo (31.12) e, segundo relato da proprietária do estabelecimento comercial, foram furtados eletroeletrônicos, perfumes, bebidas, cigarros, roupas e semi-jóias.

O primeiro suspeito a ser preso relatou aos policiais ter trocado alguns dos objetos furtados por drogas em uma boca de fumo. Após a prisão, o homem informou outros suspeitos do furto e os receptadores.

Segundo informações do comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar em Feliz Natal, capitão PM Manoel Fernandes Dantas, os presos já haviam praticado vários furtos no município. “Além dos autores dos roubos, as pessoas que compraram os produtos furtados também foram presas. Estamos intensificando as ações repressivas aqui no município”, destacou.

Os envolvidos no furto foram presos e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e furto.