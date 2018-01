Polícia Militar prende quatro pessoas por crime ambiental

Policiais Militares do Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA) de Várzea Grande prenderam quatro homens no Distrito da Guia por pesca predatória. Na ação, os militares também apreenderam seis redes, um remo, linhas de mão, anzóis e demais apetrechos de pesca.

As prisões aconteceram na última segunda-feira (08.01). Os autores do delito ambiental estavam às margens do rio Barra do Aguaçu. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia e multados em R$ 30 mil por pesca predatória.

Até o dia 31 de janeiro, a pesca está proibida nos rios de Mato Grosso porque é o período da Piracema, época da reprodução dos peixes. O Batalhão de Proteção Ambiental tem feito patrulhamento terrestre e fluvial para combater este tipo de crime.

Somente em 2017, a unidade militar apreendeu mais de cinco toneladas de pescado e 1.137 unidades de material de pesca.

O Batalhão Ambiental atua no Estado de Mato Grosso, com sede em Cuiabá e subunidades em Rondonópolis, Cáceres e Barra do Bugres, e tem por missão desenvolver atividade de policiamento e fiscalização ambiental para proteger a fauna, flora, os recursos hídricos e florestais, extensões de água e de mananciais, além de policiamento ostensivo geral, como forma de coibir os impactos ambientais.