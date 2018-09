Polícia Militar faz operação na Rocinha

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e o Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar (PM) realizam desde o início da manhã de hoje (22) estão realizando uma operação na Favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, que nos últimos meses vem sendo palco de seguidos tiroteios, mortes em confronto e guerra entre facções do crime organizado em disputa pelos pontos de venda de drogas na comunidade.

A PM ainda não divulgou um balanço da operação e nem confirma ter havido confronto entre traficantes e policiais que resultaram na troca de tiros. Moradores da comunidade, no entanto, relatam através das redes sociais tiroteios na região.

A ação ocorre com a participação de policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Segundo informações da Polícia Militar, o Grupamento Aeromóvel faz o monitoramento aéreo da região, mas até o momento não houve a necessidade de interromper as duas principais vias de ligação dos bairros do Leblon com São Conrado, como vem acontecendo com frequência nas últimas semanas.

