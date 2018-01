Polícia Militar apreende no Rio barco com duas toneladas de sardinha



Todo o pescado apreendido foi distribuído em uma comunidade na zona portuária do rioDivulgação/PMRJ

Uma embarcação de pesca artesanal foi apreendida nesta terça-feira (23), na Baía de Guanabara, por pescar sardinha com rede de cerco, sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O barco Menina Úrsula foi abordado por policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental perto de Niterói. Na hora da abordagem, os tripulantes do barco estavam pescando na modalidade de cerco, mas não tinham licença para pesca com rede.

Ao vistoriar a embarcação, a equipe encontrou aproximadamente duas toneladas de sardinha boca torta. O caso foi registrado na Delegacia Policial da Ilha do Governador. Agora à noite, todo o pescado apreendido está sendo distribuído na comunidade da Quinta do Caju, zona portuária do Rio.

Fonte: Agência Brasil