Polícia Militar apreende mais de 80 quilos de drogas

A Polícia Militar de Sinop (a 500 km de Cuiabá) apreendeu neste fim de semana, de sexta a domingo (15 a 17.12), mais de 80 quilos de drogas em várias ações ostensivas realizadas no município. Ao todo, 10 pessoas foram presas por tráfico de drogas e dois menores apreendidos.

Na sexta-feira (15.12), a PM apreendeu cerca de 60 quilos de maconha dentro de um veículo Gol, de cor preta e placa de Sinop. O veículo com dois homens seguia na MT-140, que liga Sinop à Santa Carmem, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu dentro de uma vala de escoamento de água.

Um policial que passava pela rodovia viu o acidente e acionou a emergência. A droga estava dentro de três sacos, divididos com 20 quilos em cada unidade. Os dois homens conseguiram fugir do local do acidente.

Outra apreensão aconteceu na madrugada de sábado (16.12), quando Policiais da Força Tática, em revista a um ônibus que vinha de Cuiabá a Sinop, encontrou oito quilos de maconha e a quantia de pouco mais de R$ 498 em dinheiro. Um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante.

Na noite de sábado, a Força Tática apreendeu mais meio quilo de droga que estava em uma casa no bairro Jardim das Oliveiras. Três homens foram presos e dois menores apreendidos.

Ainda na noite de sábado (16.12), o Grupo de Comando de Ações Rápido (CAR), em rondas pelo bairro Florença, abordou condutores de um veículo Gol, de cor bege e placas do estado do Paraná. Ao realizar vistoria no carro, os policiais militares localizaram pouco mais de quatro quilos de maconha, além de balança de precisão e ácido bórico. Na ação, dois homens foram presos.

Outra apreensão aconteceu no domingo (17.12), no bairro Jardim do Ouro, o Grupo de Apoio (G.A.) da Polícia Militar apreendeu quase dois quilos de maconha e balança de precisão. O entorpecente foi encontrado com um rapaz de 21 anos, que estava em liberdade condicional por roubo. Após constatação de tráfico de drogas, o homem foi encaminhado para à delegacia e levado para o presídio de Sinop.

Ainda no domingo, policiais do Comando de Ações Rápidas (CAR) de Sinop apreenderam seis tabletes de maconha. Após tentar fugir da abordagem, dois homens foram presos.

O comandante da Polícia Militar de Sinop, coronel PM Valter Luiz Razera, disse que resultado de apreensões de drogas e números de presos é resposta ao trabalho ostensivo da tropa.

“Estamos intensificando ainda mais nossas ações no município. Nosso objetivo é garantir a segurança para a população. Nossos policiais estão empenhados no combate à criminalidade”, enfatizou.