Cachorro morto no Carrefour

Um cachorro teria sido morto por um segurança de uma unidade do Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo. Ativistas de entidades de proteção aos animais fizeram um protesto no supermercado. A Delegacia Especializada de Osasco abriu inquérito e está investigando o caso.

“Afastamos a equipe responsável pela segurança do local no dia do ocorrido até que a apuração do caso seja finalizada e as devidas providências tomadas. Daremos mais informações conforme o avanço das investigações. Repudiamos todo e qualquer tipo de maus-tratos aos animais”, postou o perfil Carrefour Brasil na segunda (3).

“A princípio, a empresa afirmou que investigava o caso. Agora, diz que tinha acionado o Centro de Zoonoses de Osasco e que, no momento da abordagem dos profissionais do órgão, ‘o cachorro desfaleceu em razão do uso de um enforcador’”, relatou a ferramenta de tendências do Twitter, o Moments, nesta terça de manhã.

Os ativistas dizem que o animal foi morto a pauladas e exibiram fotos de sangue e do animal acuado dentro do supermercado.

Polícia investiga morte de cachorro em supermercado

Fonte: Vírgula UOL