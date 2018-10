Polícia investiga homem que xingou mulher de 77 anos de “preta feia” e “vaca” durante voo

A polícia inglesa está investigando um caso de racismo que aconteceu na semana passada em um voo da empresa Ryanair partindo de Barcelona para Londres.

Leia maisKhloé Kardashian comenta eleições no Brasil: ‘Tão triste! Estou …Muita franja! Tendência sertaneja chega às passarelas do SPFW

O inglês David Mesher foi filmado agredindo verbalmente Delsie Gayle, de 77 anos. Vídeos que circulam na imprensa internacional mostram o homem xingando a mulher de “preta feia” e gritando “não fale comigo em outra língua, sua vaca estúpida”.

Nas imagens, um passageiro que sentava atrás dos envolvidos tenta controlar Mesher. O homem não foi retirado da aeronave e Gayle teve que mudar de assento durante o voo.

Em entrevista à ITV News, a idosa contou: “eu estou muito triste com isso. Eu deito e penso: ‘o que foi que eu fiz?’. Mas, eu não fiz nada para atacá-lo. É apenas pela cor da minha pele que eu fui abusada desta forma”.

O site Metro publicou uma nota da polícia confirmando o incidente a bordo. “Nossos oficiais identificaram as duas partes e estamos investigando”, diz.

Fonte: Vírgula UOL